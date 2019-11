Na Dunaju razstava Caravaggio & Bernini

Dunaj, 24. novembra - V Umetnostnozgodovinskem muzeju je do 19. januarja na ogled razstava Caravaggio & Bernini. Združuje približno 70 slik in skulptur, nastalih v zgodnjem 17. stoletju. Osrednji poudarek je na revolucionarnih opusih dveh izjemnih umetnikov - slikarja Michelangela Merisija da Caravaggia (1571-1610) in kiparja Gian Lorenza Berninija (1598-1680).