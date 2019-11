Govorci okrogle mize glavno težavo pri oddaji večjih gradbenih naročil vidijo v zakonodaji

Ljubljana, 21. novembra - Na področju oddaje večjih javnih naročil v Sloveniji zadnje mesece odmevata projekta Karavanke in drugi tir, o čemer so spregovorili tudi na današnji 12. mednarodni konferenci o predorih in podzemnih objektih. Govorci so med drugim izpostavili nemogočo zakonodajo, ki "praktično v nedogled omogoča pritoževanje".