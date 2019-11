Ukrajinci obtožujejo Ruse, da so z zaseženih ladij ukradli celo stranišča

Kijev, 21. novembra - Ukrajinske ladje, ki jih je Rusija leto dni po zasegu vrnila Ukrajini, so v sredo zvečer priplule v ukrajinsko pristanišče Očakiv. Ladje Nikopol, Berdjansk in Jani Kapu je pričakal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinci so ob tem Ruse obtožili, da so z ladij odstranili orožje in opremo, med drugim stranišča.