Krkine delnice po objavi poslovnih rezultatov v ospredju na borzi

Ljubljana, 21. novembra - Dopoldansko trgovanje na Ljubljanski borzi mineva v znamenju rasti. V osredju so predvsem delnice Krke, ki je danes objavila poslovne rezultate. Delnice novomeškega farmacevta so do 11.15 pridobile 1,74 odstotka, vlagatelji pa so v tem času ustvarili skoraj 1,6 milijona evrov prometa.