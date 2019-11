WHO: Po zaporih v Evropi nezadostno preverjajo zdravstveno stanje zapornikov

Koebenhavn, 21. novembra - Po zaporih v Evropi nezadostno preverjajo zdravstveno stanje zapornikov, zaradi česar je večja verjetnost, da bodo trpeli zaradi nezdravljenih bolezni in da jih bodo izpustili brez ustrezne podpore, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je opozorila, da to po izpustitvi iz zapora lahko drago stane zdravstvene blagajne.