Bratislava, 20. novembra - Odbojkarice SIP Šempetra so dobile tudi povratno tekmo drugega kroga pokala challenge proti slovaškemu Pezinoku. Tako kot na prvi tekmi so tudi na drugi zmagale s 3:0 (22, 21, 25) in se gladko uvrstile v 1/16 finala, kjer bo njihov tekmec Linz-Steg.