Ali je prav, da novoletno slavje moti medvedje spanje?

Varšava, 20. novembra - Na Poljskem se je vnela burna razprava zaradi načrta javne televizije TVP, da letošnji novoletni program s koncertom, ognjemetom in vsesplošnim slavjem posname na pobočjih Zakopan, glavnega poljskega zimskega letovišča. To je namreč tudi območje, kjer medvedi uživajo zimski spanec, kritiki pa so prepričani, da živali pri tem ne bi smeli motiti.