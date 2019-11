Nekdanjemu predstojniku inštituta za anatomijo pogojni zapor

Ljubljana, 20. novembra - Nekdanjega predstojnika inštituta na ljubljanski medicinski fakulteti Deana Ravnika je okrajno sodišče spoznalo za krivega ponarejanja listin in neupravičenega izplačila 31.000 evrov na svoj račun. Izreklo mu je enotno pogojno kazen 15 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, danes poročata Delo in Slovenske novice. Sodba je pravnomočna.