Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismu, v katerem se je šest članic EU zavzelo za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, o Maročanu, osumljenem posilstva dveh študentk v Ljubljani, in o predlogu SAB za novo kohezijsko ministrico.