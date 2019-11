Valižani po zmagoslavju nad Madžari kot zadnji na EP

Ljubljana, 19. novembra - Po Poljski in Avstriji iz slovenske predtekmovalne skupine so si nastop na evropskem prvenstvu 2020 zagotovili Belgija, Hrvaška, Češka, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina, Švica in Danska, danes pa si je zadnjo vozovnico iz skupine E izboril še Wales.