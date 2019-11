Slovenski regionalni sklad z večjim obsegom spodbud

Ljubljana, 19. novembra - Slovenski regionalno razvojni sklad bo letos povečal obseg spodbud z načrtovanih 28 na 31 milijonov evrov. To predvideva spremenjen poslovni in finančni načrt za letos, ki ga je danes potrdila vlada. Dodatna sredstva so namenjena uvedbi novega podprograma prestrukturiranja kmetijskih zadrug.