Slovenske odbojkarske prvakinje gostujejo v Rusiji

Ljubljana, 19. novembra - Večkratne slovenske državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branika, bodo po dolgih letih spet igrale v skupinskem delu lige prvakinj, v katerega so so uvrstile neposredno. Žreb jim ni bil naklonjen, saj jih je uvrstil v težko skupino B, v kateri so še turški VakifBank, italijanska ekipa Savino Del Bene Scandicci in Lokomotiva Kaliningrad.