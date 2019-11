Nordijske reprezentance v pričakovanju prvih tekem

Velenje, 19. novembra - Slovenski reprezentanti in reprezentantke v smučarskih skokih ter nordijski kombinaciji so se danes v Velenju predstavili pred začetkom zimske sezone in razgrnili načrte. Prvi bodo novo zimo začeli smučarski skakalci, ki jih konec tedna v Wisli čaka uvod v 41. sezono z vrhuncem pred domačimi navijači v Planici na svetovnem prvenstvu v poletih.