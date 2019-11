V Velenju na konferenci Future 4.0 o novih tehnologijah in trendih

Velenje, 19. novembra - V prostorih velenjskega Gorenja se je danes začela dvodnevna konferenca Future 4.0, namenjena povezovanju korporacij in startupov na področju industrije 4.0. V uvodnem delu srečanja so predstavili nove tehnologije, trende in primere dobrih praks startup podjetij iz Slovenije, sosednjih držav, Albanije in držav nekdanje Jugoslavije.