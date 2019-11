Na Jesenicah s simulatorjem do lažjega razumevanja težav starostnikov

Jesenice, 19. novembra - Dijaki zdravstvene nege z jeseniške srednje šole so danes v Splošni bolnišnici Jesenice predstavili simulacijski pripomoček, ki posamezniku na praktičen način prikaže, kako se počuti starostnik po 70 letu. Ob tem so opozorili na pomen telesne aktivnosti in zdrave prehrane za čim lažje preživljanje starosti.