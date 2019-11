Na Akademiji za glasbo simpozij o formalnem in neformalnem učenju in poučevanju glasbe

Ljubljana, 20. novembra - Na Akademiji za glasbo bo danes potekal mednarodni znanstveni simpozij o formalnem in neformalnem učenju in poučevanju glasbe. Posvet želi osvetliti vrednost, položaj in problematiko povezav med različnimi oblikami učenja in poučevanja, kar pri nas doslej še ni bilo raziskovalno obdelano. S prispevki bo sodelovalo 20 domačih in tujih avtorjev.