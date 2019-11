V Mehiki našli rekordno število okostij mamutov

Ciudad de Mexico, 24. novembra - V Mehiki so pred kratkim odkrili jami, stari okrog 15.000 let, v katerih so našli kosti vsaj 14 mamutov. Gre za največje odkritje ostankov mamuta, ki obenem dokazuje, da so bili lovci in nabiralci v poznem pleistocenu bolje organizirani, kot so znanstveniki domnevali doslej.