Na avtocesti pri Lenartu policisti ujeli dva prehitra voznika

Lenart, 18. novembra - Policisti so v nedeljo zgodaj popoldne med nadzorom prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida na pomurski avtocesti med Pernico in Lenartom, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, zalotili kar dva voznika, ki sta bistveno prekoračila dovoljeno hitrost, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.