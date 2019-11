Židan in Trček s predstavniki društev bolnikov o ozaveščanju in zgodnjem odkrivanju raka

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik DZ Dejan Židan in predsednik odbora DZ za zdravstvo Franc Trček sta danes sprejela in nagovorila predstavnike Europa Donna Slovenija, Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan in Europacolon Slovenija. Ti so opozorili na pomen ozaveščanja, zgodnjega odkrivanja in takojšnjega učinkovitega zdravljenja raka, so sporočili iz DZ.