Na sojenju nekdanjim vodilnim Zvonov v zadevi Luka Zadar tokrat le ena priča

Maribor, 18. novembra - Mariborsko sodišče je v nadaljevanju sojenja nekdanjim vodilnim v propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek, ki jim obtožnica očita zlorabo položaja pri nakupu delnic Luke Zadar, še enkrat zaslišalo nekdanjega taksista in slamnatega podjetnika Petra Mariniča.