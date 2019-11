Proizvajalci letal ob koncu leta zbirajo milijardna naročila

Dubaj, 18. novembra - Proizvajalca letal Airbus in Boeing bosta leto zaključila z novimi večmilijardnimi naročili. Samo danes sta Emirates Airline in Air Arabia potrdila za skupaj 30 milijard dolarjev vredno naročilo Airbusovih modelov A320s in 350. Turški SunExpress bo medtem floto dopolnil z Boeingovimi 737 max letali, za katere bo odštel 1,2 milijarde dolarjev.