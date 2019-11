Začela se je sanacija igrišča pri celjskem vrtcu Ringa raja

Celje, 18. novembra - V enoti Ringa Raja celjskega Vrtca Zarja na Nušičevi ulici se je danes začela sanacija onesnažene zemlje na igrišču, so za STA povedali na okoljskemu ministrstvu. Gradbena dela bodo po njihovi oceni trajala predvidoma mesec dni. Otroci, ki obiskujejo omenjeni vrtec, so v času sanacije razporejeni v enoti Živžav in Mehurček.