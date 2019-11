Več kot štiri milijarde ljudi na svetu živi brez ustreznih stranišč

piše Andreja Juvan Kmetec

New York/Ljubljana, 18. novembra - Na svetu 4,2 milijarde ljudi živi brez ustreznih sanitarij, ob torkovem svetovnem dnevu stranišč opozarjajo ZN in poudarjajo, da je dostop do njih človekova pravica. V Sloveniji pa v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen z akcijo Naj javno stranišče, katere rezultate bodo predstavili v petek, opozarjajo na pomen urejenih javnih stranišč.