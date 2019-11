Novomeška Kapiteljska njiva dobila analitično arheološko monografijo

Novo mesto, 18. novembra - V Dolenjskem muzeju v Novem mestu so te dni izdali strokovno monografijo Novo mesto VIII, Kapiteljska njiva - Način pokopa v starejši železni dobi tamkajšnjega arheologa, kustosa in raziskovalca tega najdišča Boruta Križa. Monografija prinaša sintezo več kot 30 let trajajočega raziskovalnega dela na enem največjih prazgodovinskih evropskih grobišč.