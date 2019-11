Na jugu Avstrije še vedno zaostrene razmere zaradi vremena

Celovec/Salzburg, 18. novembra - Zaradi obilnih snežnih padavin in dežja so razmere na jugu Avstrije še vedno zaostrene. Po več plazovih, ki so se sprožili v nedeljo, nevarnost ostaja velika, zaradi česar ostajajo zaprte številne šole. Reka Krka na Koroškem je dosegla najvišjo gladino v zadnjih 30 letih, tudi več jezer je prestopilo bregove.