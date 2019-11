V Dravogradu razmere stabilne, pretok Drave se bo po napovedih še povečeval

Dravograd, 18. novembra - V Dravogradu, kjer je zaradi narasle Drave in padavin za prebivalci nemirna noč, se je ponoči največji pretok reke približeval 1100 kubičnim metrom na sekundo, nato pa spet upadel, tako da se sirene za nevarnost niso oglasile. Razmere so trenutno stabilne, jih pa pristojni še naprej spremljajo, saj se bo po napovedih pretok Drave še povečeval.

Okoli 8. ure je imela Drava pri hidroelektrarni Dravograd pretok 1147 kubičnih metrov na sekundo, pri Vuzenici je pretok znašal 1312, prek 1400 kubičnih metrov na sekundo pa je znašal pri hidroelektrarnah Vuhred, Ožbalt, Fala in Zlatoličje, kažejo podatki Dravskih elektrarn Maribor. Ob tem se kaže trend naraščanja pretoka reke.

Po zadnjem opozorilu hidrologov Agencije RS za okolje znaša trenutna napoved pretoka Drave iz Avstrije za danes do 19. ure 1300 kubičnih metrov na sekundo, do konca dneva pa 1200 kubičnih metrov na sekundo. V spodnjem toku se pretok Drave zaradi lokalnih dotokov poveča še za okoli 120 kubičnih metrov na sekundo. Drava ob tem poplavlja na več mestih ob strugi, navajajo na agenciji za okolje.

V Dravogradu, kjer so se na napovedan povečan pretok Drave pripravljali ves minuli konec tedna, so razmere stabilne. Kot je davi za STA povedal poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Bojan Zavec, so gasilci vso noč dežurali in opravljali oglede ter skupaj s civilno zaščito spremljali razmere. Na izpostavljenih mestih je reka prestopila bregove, a ne ogroža objektov. Razmere spremljajo še naprej.

Za Dravograd je napovedano, da se pri pretoku 1200 kubičnih metrov na sekundo oglasijo sirene z opozorilom za nevarnost. To za prebivalce ob Dravi in tiste, ki živijo v blokovskem naselju Meža, pomeni, da morajo vrednejše predmete iz kletnih prostorov prenesti v višje ležeče prostore, prav tako naj z izpostavljenih območij premaknejo avtomobile.

Že od nedeljo popoldne je zaradi poplavljenega cestišča na avstrijski strani zaprta cesta Dravograd-Vič, ki preko mejnega prehoda Vič vodi do avstrijskega kraja Labot.

Na povečan pretok reke Drave so se minuli konec tedna pripravljali tudi v Vuzenici, kjer pa je kritična meje pretoka Drave, ko ta začne poplavljati, okoli 1800 kubičnih metrov na sekundo.