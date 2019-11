Večer o represivnih režimih (18. 11.)

Maribor, 17. novembra - Boris Jaušovec v komentarju Žamet in pamet piše o tem, da od žametne revolucije mineva 30 let. Po odstranitvi komunistov z oblasti so bili Čehi in Slovaki pahnjeni v podivjani kazino kapitalizem, o čemer sedaj pričajo protivladni protesti. In ni naključje, da se demonstracije vrstijo na obletnico žametne revolucije.