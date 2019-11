V Franciji ob obletnici gibanja rumenih jopičev napetosti med protestniki in policijo

Pariz, 16. novembra - Na francoskih ulicah so se ob prvi obletnici začetka protestov rumenih jopičev začeli zbirati protestniki. V Parizu so na več krajih izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, ki so aretirali 120 ljudi, na spletu poroča francoska televizija BFMTV. Nasilje je izbruhnilo tudi v drugih francoskih mestih.