Tsitsipas prek Federerja v finale zaključnega turnirja

London, 16. novembra - Enaindvajsetletni Grk Stefanos Tsitsipas je prvi finalist zaključnega turnirja najboljših osmih igralcev sveta v Londonu. V polfinalu je po uri in 36 minutah igre premagal sedemnajst let starejšega Rogerja Federerja s 6:3, 6:4, v finalu pa se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Avstrijcem Dominicom Thiemom in Nemcem Alexandrom Zverevom.