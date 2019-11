Šarec: Dvig povprečnine bi podrl strukturo proračuna

Mengeš, 16. novembra - Občutno zvišanje povprečnine za prihodnji dve leti, ki ga je na petkovi seji potrdil odbor DZ za finance, bi po besedah premierja Marjana Šarca kar precej podrlo strukturo proračuna in bi povzročilo težave. Proračuna sicer še nista sprejeta, do takrat pa so po njegovih besedah še mogoče spremembe.