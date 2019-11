Močna neurja prizadela hrvaško obalo

Umag/Split, 16. novembra - Močna neurja so ponoči povzročila pravi kaos na hrvaški obali. Čez Umag naj bi šla celo vodna tromba in povzročila pravcato razdejanje. Zaradi močnega juga, katerega sunki presegajo tudi 100 kilometrov na uro, pa so zaprte praktično vse trajektne povezave od severnega Jadrana do Dubrovnika, poroča portal Index.hr.