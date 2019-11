Trumpovi davki v dveh pritožbah na vrhovno sodišče

Washington, 16. novembra - Odvetniki predsednika ZDA Donalda Trumpa so v petek od vrhovnega sodišča države zahtevali, naj blokira odločitev zveznega sodišča nižje stopnje, ki je kongresnemu odboru za vladni nadzor odobrilo dostop do Trumpovih finančnih podatkov. Že v četrtek so zahtevali isto v podobni zahtevi newyorških tožilcev.