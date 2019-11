Wall Street s tedensko rastjo spet po zaslugi optimizma glede ZDA in Kitajske

New York, 16. novembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v minulem trgovalnem tednu spet podirali rekorde in Dow Jones je prvič v zgodovini presegel vrednost 28.000 točk. Tudi tokrat je bil glavni razlog optimizem, da bodo ameriški in kitajski pogajalci uspeli skleniti vsaj delni trgovinski sporazum.