Evropske borze teden zaključile razmeroma optimistično, nafta se draži

London/Frankfurt/Pariz, 15. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se zadnji dan v trgovalnem tednu večinoma zvišali, optimizem pa so med vlagatelje vnesle nekatere izjave glede bližine trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Nafta se občutneje draži, dviga se tudi tečaj evra.