Ustavno sodišče zavrnilo pritožbo Škoberneta na sodbo zaradi prejemanja podkupnine

Ljubljana, 15. novembra - Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo nekdanjega celjskega sodnika Milka Škoberneta na njegovo obsodbo na pet let zapora zaradi prejemanja podkupnine. Med drugim je bil prepričan v kršitev njegove pravice do nepristranskega sojenja in pravice do obrambe, a je ustavno sodišče te in vse druge očitke zavrnilo kot neutemeljene.