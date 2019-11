Pahor prostovoljne gasilce označil za zanesljiv steber varnosti

Ljubljana, 15. novembra - V Cankarjevem domu poteka sklepna prireditev ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Z njo so gasilci zaokrožili leto številnih dogodkov, ki so obeleževali gasilske jubileje. Zbrane je nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril, da so prostovoljni gasilci "zanesljiv steber naše varnosti".