Podčetrtek, 15. novembra - Mejni prehod Imeno oz. Miljana v bližini Podčetrtka bo zaradi nadaljevanja prenove zaprt do 25. novembra. Potniki lahko v tem času uporabijo mejni prehod Sedlarjevo oz. Plavić ali druge mejne prehode, so sporočili s Policijske uprave Celje. Prehod so sicer zaprli v začetku novembra, odprtje je bilo sprva predvideno za 17. november.