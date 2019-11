Papež pozval k boljši zaščiti otrok na spletu

Vatikan, 15. novembra - Papež Frančišek je v četrtek posvaril pred pornografijo na spletu ter se zavzel za boljšo zaščito otrok na internetu. Tehnološke velikane, kot so Facebook, Apple, Microsoft in Google, pa je pozval, naj prevzamejo odgovornost za to ter dejal, da dobička ne bi smeli postavljati pred varnost otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.