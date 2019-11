Slovenska podjetja na navtičnem sejmu Metstrade v Amsterdamu

Ljubljana, 16. novembra - Prihodnji teden bo v Amsterdamu vrata odprl 32. sejem navtične industrije in opreme Metstrade, kjer bo pod okriljem agencije Spirit Slovenija izdelke predstavilo 22 slovenskih podjetij. Sejem velja za največji in najpomembnejši sejem za navtično opremo in opremo marin na svetu, organizatorji pa na njem pričakujejo več kot 27.000 obiskovalcev.