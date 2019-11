ZDA pozvale Južno Korejo in Japonsko, naj premostita nesoglasja

Seul, 15. novembra - Ameriški obrambni sekretar Mark Esper je danes pozval Južno Korejo in Japonsko, naj premostita nesoglasja in ohranita pakt o izmenjavi vojaških obveščevalnih informacij, od katerega želi Seul odstopiti. Kot je poudaril v Seulu ob začetku azijske turneje, imata od sporov med Južno Korejo in Japonsko koristi le Kitajska in Severna Koreja.