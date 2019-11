Fiba objavila gostitelje olimpijskih kvalifikacij

Bern, 15. novembra - Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je danes na zasedanju v Miesu določil gostitelje olimpijskih kvalifikacij tako za moške kot ženske. Države gostiteljice moških kvalifikacij so Kanada (Victoria), Hrvaška (Split), Litva (Kaunas) in Srbija (Beograd), turnirji pa bodo od 23. do 28. junija 2020. Žreb skupin bo 27. novembra.