V BiH razbili mrežo prodajalcev lažnih diplom in spričeval

Sarajevo, 15. novembra - V Bosni in Hercegovini so v sredo v policijski operaciji proti mreži, ki naj bi prodala več tisoč lažnih diplom in spričeval, prijeli najmanj 20 ljudi, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila policija. Osumljeni so organiziranega kriminala, zlorabe uradnega položaja ter prejemanja podkupnin.