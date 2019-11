Ljubljanska borza: V ospredju Luka Koper in Telekom Slovenije

Ljubljana, 15. novembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji uvodoma največ zanimanja pokazali za delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije, s katerimi so opravili za dobrih 130.000 evrov oz. 100.000 evrov prometa. Tečaja obeh se znižujeta. Indeks blue chipov je bil po dveh urah trgovanja 0,60 odstotka pod izhodiščem.