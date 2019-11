Ljubljana, 15. novembra - Ta teden so se odbojkarji in odbojkarice v tekmovanju za pokal Slovenije borili za uvrstitev v četrtfinale. Med osem najboljših ekip, ki se bodo podale v boj za pokalno lovoriko, ne bo štirih prvoligaških ekip - Grosuplja, Formisa, Hoč in Črnuč.