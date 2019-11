Igralec Danny DeVito praznuje 75 let

Los Angeles, 17. novembra - Ameriški igralec in režiser Danny DeVito praznuje 75. rojstni dan. Igralec, prepoznaven po nizki postavi, je nase opozoril v 80. letih z vlogo sarkastičnega telefonista v kultni seriji Taxi, pozneje pa zaslovel v filmih, kot sta Nori profesor in Lov za zelenim diamantom. Kot režiser se med drugim podpisuje pod filma Vrzi mamo z vlaka in Hoffa.