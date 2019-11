Pred dražbo razkrita dodatna kitica Baudelairejeve erotične pesmi

Ljubljana, 17. novembra - Po več kot stoletju in pol je objavljena skrivnostna kitica, ki jo je v eni od izdaj pesniške zbirke Rože zla francoski pesnik Charles Baudelaire na roke dopisal k erotični pesmi Dragulji. Prejšnji lastnik knjige vsebine kitice ni želel izdati, sedaj pa je pred dražbo knjige to storila dražbena hiše Drouot, poroča spletni The Guardian.