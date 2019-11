Vreme: Na zahodu občasno dež, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 15. novembra - Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji občasno deževalo. Drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.