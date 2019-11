Državni panožni nordijski center predstavil delovanje

Kranj, 15. novembra - Državni panožni nordijski center v Kranju omogoča mladim slovenskim skakalcem, nordijskim kombinatorcem, po novem pa tudi tekačem in biatloncem doseganje vrhunskih rezultatov in izobrazbe. Zgodba se je začela pisati pred 15 leti, ko sta se gradili skakalnica na Bauhenku in Gimnazija Franceta Prešerna, ki skupaj z dijaškim domom tvorita DPNC.