Luka Dončić: Trojni dvojček mi danes ne pomeni ničesar

pripravil Robi Poredoš

New York, 15. novembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki potrjuje, da je v svoji drugi sezoni košarkarske lige NBA zelo napredoval, je po porazu proti New York Knicks v dvorani Madison Square Garden (103:106) menil, da je igral slabo, ne glede na to, da je bil s 33 točkami prvi strelec tekme.