Mladi slovenski nogometaši remizirali tudi s Portugalci

Estoril, 14. novembra - V Estorilu se je slovenska nogometna reprezentanca do 21 let z vrstniki iz Portugalske razšla z neodločenim izidom 0:0. Slovenci, ki so še šesto zaporedno tekmo ostali nepremagani, so po septembrskem remiju s Francozi in oktobrskem z Angleži remizirali še z eno nogometno velesilo.